Bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adana'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Ramazan Ç'nin. merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde yolda yürüdüğü sırada, yanına motosikletle gelen iki kişiyle henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşadığı tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada çeşitli yerlerinden bıçaklanan Ramazan Ç. ara sokaklara kaçarak 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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