Adana'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Adana
'da çıkan bıçaklı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı. Merkez Seyhan
ilçesi Yeşilyurt Mahallesi
İbo Osman Caddesi'nde, D.G ve G.C arasında henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.
G.C, kavgada D.G'yi kol, yüz ve başından bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekleri, Yüreğir Devlet Hastanesi
'ne kaldırılırken, D.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayda darp sonucu yaralanan G.C. ise kaçtığı ara sokaklarda polis ekipleri tarafından yakalandı.
Şüpheli G.C de, Adana Şehir Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.