Son Dakika Haberleri: Adana'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Adana'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

22 dakika önce

Adana'da çıkan bıçaklı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı.

Adana'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, System.String[]
Adana'da çıkan bıçaklı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi İbo Osman Caddesi'nde, D.G ve G.C arasında henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

G.C, kavgada D.G'yi kol, yüz ve başından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekleri, Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, D.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayda darp sonucu yaralanan G.C. ise kaçtığı ara sokaklarda polis ekipleri tarafından yakalandı.

Şüpheli G.C de, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:57 Kaynak: AA

Seyhan, Merkez, kavga, Adana, Güncel
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