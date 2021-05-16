Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'da bıçaklı kavgada 6 yerinden yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde Mert K. (22), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği öğrenilemeyen kişi, Mert K'yi 6 yerinden bıçakla yaraladı.

Çevredekiler tarafından ilk müdahalesi yapılan Mert K, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.