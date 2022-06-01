Adana'da bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Adana'da bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

01.06.2022 08:20
Adana'da bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Adana'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Adana'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde S.G. (30) ile R.İ. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada R.İ. ve S.G. bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla S.G. Seyhan Devlet Hastanesi'ne, R.İ. ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan S.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Hafif yaralanan R.İ. ise tedavisinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

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