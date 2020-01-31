Adana'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
6 saat önce
Adana'da akrabası tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kişi tedaviye alındı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:24 Kaynak: AA
Adana'da akrabası tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kişi tedaviye alındı.
Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda, amca oğulları Keleş G. ve Ümit G, henüz bilinmeyen seple tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ümit G. Keleş G'yi bıçakla yaraladı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Çukurova Devlet Hastahanesine kaldırdı.
Motorize yunus polisleri şüpheliyi Kurttepe Mahallesi'nde olayda kulladığı bıçakla yakaladı.
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