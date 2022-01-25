Bıçaklı saldırıya uğrayan çocuk yaralandı - Son Dakika

Adana'da durakta otobüs beklediği sırada bıçaklı saldırıya uğrayan çocuk yaralandı.
Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki otobüs durağında bekleyen Y.E. (16), tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, baldırından yaralanan Y.E'yi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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