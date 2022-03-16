Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan çocuk yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan çocuk yaralandı

16.03.2022 17:33
Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan çocuk yaralandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, bıçaklı saldırıya uğrayan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde, bıçaklı saldırıya uğrayan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Bülent Angın Bulvarı'nda yürüyen M.C. (16), kimliği belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

M.C'yi kolundan yaralayan saldırgan daha sonra bölgeden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibi, M.C'yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

YORUMLAR
500
Adana'da yol ortasında soyunup aracın üzerine yattı! Mahalle sakinleri sinirlerine hakim olamadı Adana'da yol ortasında soyunup aracın üzerine yattı! Mahalle sakinleri sinirlerine hakim olamadı Adana'da inşaatın havalandırma boşluğundan düşen hırsızlık şüphelisi yaralandı Adana'da inşaatın havalandırma boşluğundan düşen hırsızlık şüphelisi yaralandı

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan çocuk yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
17:30 Putin'e göre işgalin nedeni: Yakında nükleer silah sahibi olabilirlerdi
17:23 Fenerbahçe genç yeteneklerle sözleşme imzalayacak! Berke Özer ise bu isimler arasında yer almadı
17:17 Resimleri Camdaki Kız dizisinde bir hayli ilgi çekiyor! Akın Ekinci ressamlık serüvenini anlattı
16:59 Kremlin'den müzakere ile ilgili açıklama: Ukrayna'da İsveç gibi tarafsız bir devlet oluşturulmasına sıcak bırakıyoruz
16:42 Hava sahasının kapatılmasına yönelik çağrılarına yanıt alamayan Zelenski, ABD'den savunma sistemi talebinde bulundu
16:28 Rus oligarklara uygulanan yaptırımla ilgili Portekiz'den açıklama geldi: Abramoviç'in ülkeye girişini engelleyemeyiz
16:21 Duygu Özaslan yaptığı estetikleri tek tek açıkladı!
16:16 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni seçim sistemini eleştirdi: Erdoğan ve Bahçeli'ye 'hodri meydan' diyorum
16:14 Memur-Sen Genel Başkanı 3600 ek gösterge için müjdeyi verdi: Düzenleme tüm kamuyu kapsamalı
14:37 Konut fiyatları cep yakıyor! Yüzde 77,4 arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 17:39:57. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan çocuk yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement