Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'da bıçaklı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde yürüyen O.D. arkasından motosiklet ile gelen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan O.D bir esnafa sığınarak yardım istedi.

Olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından O.D. Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.