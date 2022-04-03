Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.
Sarıçam Mahallesi 2412. Sokak'ta yürüyen M.G, kimliği belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
M.G'yi vücudunun bazı yerlerinden yaralayan saldırgan daha sonra kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibi, M.G'yi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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