Bıçaklı saldırıya uğrayan özel halk otobüsü şoförü yaralandı - Son Dakika
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Bıçaklı saldırıya uğrayan özel halk otobüsü şoförü yaralandı

26.03.2022 21:36

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan özel halk otobüsü şoförü yaralandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan özel halk otobüsü şoförü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, V. A. yönetimindeki 01 J 0141 plakalı özel halk otobüsü, Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halindeyken bir minibüs tarafından önü kesildi.

Aracından çıkan minibüs şoförü, V.A'yı bıçakla yaraladı.

Yaralı, çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bıçaklı saldırıya uğrayan özel halk otobüsü şoförü yaralandı
Bıçaklı saldırıya uğrayan özel halk otobüsü şoförü yaralandı
Bıçaklı saldırıya uğrayan özel halk otobüsü şoförü yaralandı
Bıçaklı saldırıya uğrayan özel halk otobüsü şoförü yaralandı
Bıçaklı saldırıya uğrayan özel halk otobüsü şoförü yaralandı

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bıçaklı saldırıya uğrayan özel halk otobüsü şoförü yaralandı - Son Dakika


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