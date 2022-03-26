Bıçaklı saldırıya uğrayan özel halk otobüsü şoförü yaralandı - Son Dakika

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan özel halk otobüsü şoförü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, V. A. yönetimindeki 01 J 0141 plakalı özel halk otobüsü, Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halindeyken bir minibüs tarafından önü kesildi.

Aracından çıkan minibüs şoförü, V.A'yı bıçakla yaraladı.

Yaralı, çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.