Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

02.05.2022 21:05

Adana'nın Kozan ilçesinde yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

Adana'nın Kozan ilçesinde yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, saat 16.00 sularında Cumhuriyet Mahallesi Andıl Caddesi Dörtyol kavşağında, Süleyman K. isimli şahıs henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle Mehmet Aydın'ı (54) 3 yerinden bıçakla ağır yaraladı. Yaralanan Mehmet Aydın çevredeki vatandaşlar tarafından otomobille Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kalbi iki kez duran ve doktorların müdahalesi ile yeniden hayata dönen Aydın, Adana'ya sevk edildi. Yolda yeniden kalbi duran Aydın ambulans ile tekrardan Kozan Devlet Hastanesi acil servisine dönüş yaptı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Aydın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan hemen sonra polis ekipleri olayın yaşandığı yerde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Süleyman K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kozan Cumhuriyet Savcılığı yaşanan cinayet olayı ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı.

(Beril Solmuşgül-Emre Bozdemir/İHA)

Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

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Kaynak: İHA

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