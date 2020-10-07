Adana'da biçerdöver dere yatağına devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Adana'da biçerdöverin kontrolden çıkarak dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesi Marankeçili Mahallesi'nde Sayıt Uçar (18) yönetimindeki biçerdöver kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.
Kazada sürücü ile yanındaki Abdullah Uçar (17) yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan sürücü daha sonra Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
- Kaynak: AA
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