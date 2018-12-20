Adana'da "Bilim Şenliği" Açıldı

Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Adana Bilim Şenliği" kapılarını açtı.

Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Adana Bilim Şenliği" kapılarını açtı.



Adana Valisi Mahmut Demirtaş, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Adana Bilim Şenliği'nin, Adana'nın güney bölgesinde eğitim gören öğrencilerin, bilimsel araştırma süreçlerini yakından görmesi, bu süreçlere dahil olması ve kendi benliğinde bilim kültürünü hissetmesi amacıyla, Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı 8 projeden biri olduğunu söyledi.



Şenlikle, bilim kültürünü ve iletişimini toplumun geniş kesimlerine yaymayı, çocukları ve gençleri bilim alanlarında kariyer yapmalarını özendirmeyi, bilimsel bilginin eğlenceli bir ortamda aktarılmasının amaçlandığını ifade eden Demirtaş, şöyle devam etti:



"İl içi ve dışından resmi ve özel okullarımızın, ilimizdeki üniversitelerin, Kızılay ve PTT gibi kurumlarımızın stant açtığı bilim şenliğimizde 164 atölye çalışması gerçekleştirilerek, kentimizde bilimsel duyarlılığın canlanmasına da önemli katkılar sağlanacaktır.

Gerçekleştirilen bu etkinliklerin çocuklarımızın ve gençlerimizin mutlu, başarılı, dünyayı okuyabilen, teknoloji üretip kullanabilen bir neslin yetişmesinde de büyük işlevler üstleneceğine, yeni bilim insanlarının, bu şenliğe ve burada düzenlenen etkinliklere katılan evlatlarımızın arasından çıkacağına yürekten inanıyorum."



Vali Demirtaş, Güney Adana Kalkınma Programı'nın Adana için yüksek bir idealin odağında yer alan topyekun bir kalkınma hareketi olduğunu söyledi.



Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında iki yıl içerisinde, 43 alt projeyi başlattıklarını dile getiren Vali Demirtaş, "Oluşturduğumuz strateji ve eylem planıyla ilimizin 2023 vizyon projeleri arasındaki yerini alan Güney Adana Kalkınma Programı, sadece güney Adana bölgesinde değil, Adana'nın tamamında yarattığı kelebek etkisiyle değişim, dönüşüm ve gelişimin de sembolü haline gelmiş durumdadır. Devam eden projelerle ilgili olumlu dönüşler alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Adana'nın tamamında yüreğine girmediğimiz, ruhuna dokunmadığımız, elimizi uzatmadığımız tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız. Güney Adana Kalkınma Programı ile Adana'da birlik, beraberlik, kardeşlik ve başarı destanını hep birlikte yazacağız." diye konuştu.



Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, bilginin her şey olduğunu, bilgi olmadan düzenli hizmet ve verimli üretimin olamayacağını belirtti.



İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun da Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında 2017-2018 eğitim öğretim yılında 150 bin öğretmen, öğrenci ve veliye yönelik eğitim faaliyetleri düzenlendiğini söyledi.



Adana Bilim Şenliği'nde iki gün boyunca katılımcıların bilimsel meraklarının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin arttırılması amacıyla toplam 164 atölye çalışmasının gerçekleştirileceğini belirten Durgun, şenliğe yaklaşık 35 bin öğrencinin aktif katılım sağlayacağını, vatandaşların ve velilerin de katılımıyla 100 bin kişinin ziyaret etmesini beklediklerini kaydetti.



Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek protokol üyeleri, stantları gezerek yapılan çalışmaları inceledi.



Etkinlikte Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de konser verdi.

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