Son dakika... Adana'da bilişim dolandırıcılığı operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Son dakika... Adana'da bilişim dolandırıcılığı operasyonu: 9 gözaltı

20.11.2020 12:47

Son dakika gelişmesine göre Adana'da bilişim dolandırıcılığı operasyonu: 9 gözaltı Adana'nın Kozan ilçesinde bilişim yoluyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adana'da bilişim dolandırıcılığı operasyonu: 9 gözaltı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bilişim yoluyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 10 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece düzenlediği operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı. 3 şüpheli şahıs daha sonra gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet laptop bilgisayar, 2 adet telefon, 2 adet flash bellek ve 6 adet banka kartı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli işlemleri tamamlandıktan sonra bugün yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Son dakika... Adana'da bilişim dolandırıcılığı operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika... Adana'da bilişim dolandırıcılığı operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika... Adana'da bilişim dolandırıcılığı operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika... Adana'da bilişim dolandırıcılığı operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika... Adana'da bilişim dolandırıcılığı operasyonu: 9 gözaltı

Dolandırıcılık, Cumhuriyet, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Adana'da bilişim dolandırıcılığı operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika


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