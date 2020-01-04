Adana'da bin 255 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da bin 255 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da bin 255 litre kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

Adana polisinin yaptığı kaçak içki operasyonu baskınında bin 255 litre kaçak içki ele geçirildi.

Adana polisinin yaptığı kaçak içki operasyonu baskınında bin 255 litre kaçak içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesinde bir ikamette kaçak içki yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis, bu bilgi üzerine hemen harekete geçerek adrese baskın yaptı. Yapılan baskında bin 255 litre kaçak içki ele geçirildi. Kaçak içkiyi yaptığı öne sürülen zanlı A.D. yakalandı. Zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlı savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Adana'da bin 255 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:35 Kaynak: İHA
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