Adana'da bin 290 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da bin 290 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da bin 290 litre kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

Adana'da polisin yaptığı operasyonda bin 290 litre kaçak içki ele geçirildi.

Adana'da bin 290 litre kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

Adana'da polisin yaptığı operasyonda bin 290 litre kaçak içki ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi'nde bir adreste kaçak içki olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis yaptığı baskında adreste bin 290 litre kaçak içki ele geçirdi. M.İ. ve M.İ. isimli iki şahıs gözaltına alındı. Kaçak içkiler ise olay yerinde imha edildi. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:03 Kaynak: İHA
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