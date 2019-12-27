Adana'da bin 290 litre sahte içki ele geçirilirken, zanlılar hakimlikçe serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da bin 290 litre sahte içki ele geçirilirken, zanlılar hakimlikçe serbest bırakıldı - Son Dakika

Adana'da bin 290 litre sahte içki ele geçirilirken, zanlılar hakimlikçe serbest bırakıldı

6 saat önce

Adana'da, bin 290 litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda yakalanan iki şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adana'da bin 290 litre sahte içki ele geçirilirken, zanlılar hakimlikçe serbest bırakıldı, System.String[]

Adana'da, bin 290 litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda yakalanan iki şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde, iki adreste sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

Adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, bin 290 litre sahte içki ele geçirdi, M.İ. ve M.İ'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmir'de bilinçli kaza yapıp sigorta şirketlerini dolandıran suç örgütüne operasyon
Kurgulanmış kazalarla sigorta şirketlerini 20 milyon TL dolandırdılar Kuyumcuyu soyup altınları gömen 4 kişi yakalandı Emekli memurun evinden 260 kilo uyuşturucu ve 42 bin 500 uyuşturucu hap çıktı

Son Dakika Haberleri
20:08 SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPMA ANI KAMERADA - Son Dakika
20:08 Denizli'de çiftlik sahibinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan çoban tutuklandı - Son Dakika
20:08 Mülteci krizini konu alan "Exodus-Deja vu" fotoğraf sergisi Avrupa ve ABD'de açılacak - Son Dakika
20:08 Emine Erdoğan'dan Türkiye'nin Otomobili tweeti Açıklaması - Son Dakika
20:08 Siirt Valisi Atik, yerli otomobile talip oldu - Son Dakika
19:50 Son Dakika: Fahrettin Altun: Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti - Son Dakika
19:34 Akşam saatlerinde İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı! Otomobiller beyaza büründü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 20:14:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da bin 290 litre sahte içki ele geçirilirken, zanlılar hakimlikçe serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]