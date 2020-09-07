Adana'da bin 330 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

- Adana'da bin 330 paket kaçak sigara ele geçirildi
ADANA - Adana'da bir tırda bin 330 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri İncirlik Park Alanında uygulama noktasında bir tırdan şüphelenip durdurdu. Tırda yapılan aramada piyasa değeri 20 bin lira olan bin 330 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 10:12 - Kaynak: İHA
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