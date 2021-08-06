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Adana'da bin 333 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da bin 333 litre sahte içki ele geçirildi

06.08.2021 09:50

Adana'da bin 333 litre sahte içki ele geçirildi Adana'da polis, bin 333 litre sahte içki ele geçirdi.

Adana'da bin 333 litre sahte içki ele geçirildi

ADANA - Adana'da polis, bin 333 litre sahte içki ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesinde bir adreste sahte içki imalathanesi olduğunu tespit ederek adrese baskın yaptı. Yapılan baskında bin 333 litre sahte içki ele geçirilirken S.A. isimli şahıs da gözaltına aldı.

Ele geçirilen sahte içkiler ise yerinde imha edilirken zanlının sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Adana'da bin 333 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'da bin 333 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'da bin 333 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'da bin 333 litre sahte içki ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da bin 333 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika


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