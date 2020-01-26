Adana'da bin 380 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde bir evde kaçak içki imalathanesi olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu adrese yaptığı baskında bin 380 litre kaçak içki ele geçirdi. Polis H.B. isimli şahsı da gözaltına aldı. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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