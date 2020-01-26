Adana'da bin 380 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da bin 380 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da bin 380 litre kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

Adana polisi yaptığı operasyonda bin 380 litre kaçak içki ele geçirdi.

Adana'da bin 380 litre kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

Adana polisi yaptığı operasyonda bin 380 litre kaçak içki ele geçirdi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde bir evde kaçak içki imalathanesi olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu adrese yaptığı baskında bin 380 litre kaçak içki ele geçirdi. Polis H.B. isimli şahsı da gözaltına aldı. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:12 Kaynak: İHA
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