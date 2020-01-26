Adana'da bin 380 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da bin 380 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da bin 380 litre sahte içki ele geçirildi

6 saat önce

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda, bin 380 litre sahte içki ele geçirildi.

Adana'da bin 380 litre sahte içki ele geçirildi, System.String[]

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda, bin 380 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili H.B. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, sahte içki imal edenlere yönelik çalışma başlattı. Polis, merkez Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde sahte içki üretimi yapıldığını belirledi. Ekipler, adrese yaptığı operasyonda, fermente edilmiş halde 180 litresi satışa hazır toplamda bin 380 litre sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:15 Kaynak: DHA
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