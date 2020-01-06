Adana'da bin 40 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da bin 40 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Adana'da şehirlerarası yolcu otobüsünde bin 40 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Adana'da şehirlerarası yolcu otobüsünde bin 40 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, İncirlik Park Alanında kaçakçılığı önlemek için görev aldı. Polis alana gelen bir şehirler arası yolucu otobüsünde şüphe üzerinde adama yaptı. Bagajda yapılan aramalarda bin 40 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Polis bagajın sahibi T.Ö.'yü gözaltına aldı. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken elektronik sigaralara el konuldu. - ADANA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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