Adana'da bin 460 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da bin 460 litre sahte içki ele geçirildi

ADANA - Adana'da bin 460 litre sahte içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesinde sahte içki imalathanesi olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine adrese baskın yaptı. Baskında polis satışa hazırlanan bin 460 litre sahte içki ele geçirdi.

Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.