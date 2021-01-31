Adana'da bin 460 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da bin 460 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da bin 460 litre sahte içki ele geçirildi

31.01.2021 10:18

ADANA'da, polisin sahte içki üretimi yapılan eve düzenlediği baskında bin 460 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da, polisin sahte içki üretimi yapılan eve düzenlediği baskında bin 460 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. Sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve yapılan baskında, bin 460 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
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Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da bin 460 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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