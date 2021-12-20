Adana'da bin 500 çocuğa bot ve mont dağıttı - Son Dakika

Adana'da bin 500 çocuğa bot ve mont dağıttı

ADANA Adana'da bir hayırsever yaklaşık bin 500 çocuğa mont ve bot dağıttı. Mont ve bot alan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Adana'da küçükken 6 yıl çadırda yaşayan Ogün Sever Okur, şimdi kendisini çadırda yaşayan çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere adadı. Çocukların 'Ogün Ağabeyi' olan Okur, kış mevsiminde ihtiyaç sahibi çocuklar üşümesin diye yaklaşık bin 500 mont ve bot dağıttı.

Mont ve bot alan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

"Çocuklar arabayı görünce çok mutlu oluyor"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ogün Sever Okur, "Bugün burada bot ve mont dağıtıyoruz. Yaklaşık bin 500 mont ve bot dağıtacağız. Çocukları çok sevdiğim için yapıyorum. Yardımları yurt dışındaki arkadaşlarımızla beraber topluyoruz. Arabaları haftanın her günü doldurup çıkıyorum. Benim de çocukluğum çadırlarda geçtiği için çadır bölgelerine daha çok çaba harcıyorum. Çocuklar arabayı görünce çok mutlu oluyor" dedi.

Mont alan Asmin Yavuz isimli kız çocuğuysa teşekkür etti.