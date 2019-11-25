Adana'da bin 500 litre kaçak mazot ele geçirildi

Adana'da polis ekipleri, piyasaya sürülmek üzere olan bin 500 litre kaçak mazot ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri tankeri durdurdu. Araçta yapılan aramada bin 500 litre kaçak mazot ele geçirildi. Araç sürücüsü M.Y. gözaltına alındı. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.