Son Dakika Haberleri: Adana'da bin 500 litre kaçak mazot ele geçirildi
Son Dakika Güncel Adana'da bin 500 litre kaçak mazot ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da bin 500 litre kaçak mazot ele geçirildi

6 saat önce

Adana'da bin 500 litre kaçak mazot ele geçirildiAdana'da polis ekipleri, piyasaya sürülmek üzere olan bin 500 litre kaçak mazot ele geçirdi.

Adana'da bin 500 litre kaçak mazot ele geçirildi

Adana'da polis ekipleri, piyasaya sürülmek üzere olan bin 500 litre kaçak mazot ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri tankeri durdurdu. Araçta yapılan aramada bin 500 litre kaçak mazot ele geçirildi. Araç sürücüsü M.Y. gözaltına alındı. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana'da bin 500 litre kaçak mazot ele geçirildi

Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı
Çocuklarını alevlerin arasından çekip alan anne, sevinemedi Balık istifi yolcu taşımak için koltukları söküp tabure koymuşlar Sosyal medya paylaşımı şüphelendirdi! Şişli'de öldürülen şahıs İran ajanı mıydı?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 19:36:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da bin 500 litre kaçak mazot ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]