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Adana'da bin 540 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da bin 540 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

22.01.2022 09:57

- Adana'da bin 540 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Adana'da polis, bin 540 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

- Adana'da bin 540 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

ADANA - Adana'da polis, bin 540 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kente yüklü miktarda gümrük kaçağı akaryakıt getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda kontrol noktası oluşturan ekipler, şüpheli araçları durdurdu. Bir kamyonda yapılan aramada büyük bidonlara doldurulmuş bin 540 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adana'da bin 540 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da bin 540 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da bin 540 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Adana Emniyet Müdürlüğü, Akaryakıt, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da bin 540 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da bin 540 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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