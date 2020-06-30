Adana'da bin 575 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 315 bin TL olan bin 575 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi'nde bir adreste sahte içki üretildiği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. İmalathaneye çevrilen eve yapılan baskında piyasa değeri 315 bin lira olan bin 575 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.