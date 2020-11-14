Adana'da bin 600 kadın üretici, kooperatif atölyesi ile hız kazanacak - Son Dakika

Adana'da bin 600 kadın üretici, kooperatif atölyesi ile hız kazanacak

14.11.2020 09:13
Adana'da bin 600 kadın üretici, kooperatif atölyesi ile hız kazanacak, System.String[]

ADANA'da evinde ürettikleri ürünleri satmakta zorlanan kadınlara pazar imkanı sağlamak için kurulan Kadıneli Üretim ve İşletme Kooperatifi, hizmete girecek atölyesi ile 1600 kadının emeğini zincir marketlere ulaştıracak.

ADANA'da evinde ürettikleri ürünleri satmakta zorlanan kadınlara pazar imkanı sağlamak için kurulan Kadıneli Üretim ve İşletme Kooperatifi, hizmete girecek atölyesi ile 1600 kadının emeğini zincir marketlere ulaştıracak. Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Kırılmış, zincir marketlerin süs eşyaları için talepte bulunmasıyla atölye kurma ihtiyacı doğduğunu belirterek, Ticaret Bakanlığı'nın destekleri ile 2 makine hibe aldıklarını ve ay sonunda atölyenin açılacağını söyledi.

Kadıneli Üretim ve İşletme Kooperatifi aracılığıyla kadınların evlerinde yaptığı sabundan muma, seramikten çantaya kadar sayısız el işi ürün, 'Bi Kadın' markasıyla sanal marketler başta olmak üzere alışveriş merkezinde satışa sunuluyor. Zincir marketlerin küçük aktüel ürünler denilen süs eşyaları için talepte bulunmasıyla atölye kurma ihtiyacının doğduğunu belirten Kadıneli Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Kırılmış, Ticaret Bakanlığı'nın destekleri ile 2 makine aldıklarını ve 1600 kadının faydalanabileceği atölyenin açılacağını kaydetti.

'HER EV BİR ATÖLYE GİBİ'Seramikten dekorasyon ürünlerine, bal mumu ve doğal sabunlara kadar birçok ürün yaptıklarını kaydeden Zeynep Kırılmış, "Kadınlarımız bunu evlerinde yapıyor. 1600 civarında kadın evinde çalışıyor. Her ev bir atölye gibi. Ahşap boyama yapılıyor, örgü yapılıyor, çini işlemeciliği yapılıyor, ham baskı yapılıyor. Gerçekten çok maharetli hanımlar. Bunları kurslara gidip kurslardan edindikleriyle yapıyorlardı. Ürünler, pazarlarda ya da sosyal medya aracılığıyla satılıyordu. Şu anda hepsi ürünlerini kooperatifimize vermek istiyor. Bu demektir ki 1600 evde 1600 aile, inşallah biz yüklü sipariş aldığımızda bundan para kazanmış olacak. Şu anda da bir vakıf için hijyen seti hazırlıyoruz" diye konuştu. 'ZİNCİR MARKETLERDEN TALEP VAR'Zincir marketlerden yüklü miktarlarda sipariş almaya başladıklarını ve buna yetişmek için atölye kurma ihtiyacı doğduğunu dile getiren Kırılmış, şunları söyledi:

"8- 9 bin şubesi olan bir zincir marketle görüştüğümüzde her bir üründen mağazalar 90 tane istedi ve bu da 900 bin adet ediyor. Böyle bir şeyi tek elle yapmak imkansız. Bunu 1600 kadına dağıtsak bile çok iyi bir organizasyon gerekiyor. Küçük aktüel ürünleri zincir mağazalar kadın kooperatiflerinden almaktan yanalar. Kadınların da ev ekonomisine katkıları olacak. Bunun için hız kazanmamız gerekiyordu. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan sağ olsun kadın kooperatiflerini güçlendirmek istiyor. Adana'da çok sayıda kooperatif, makine anlamında hibe aldı. Bizim de şimdi 3 boyutlu baskı makinemiz ve lazer makinemiz olacak. Bir merkez atölye kuruyoruz. İnşallah ay sonu burada hizmet vermiş olacağız."


Adana'da bin 600 kadın üretici, kooperatif atölyesi ile hız kazanacak
Adana'da bin 600 kadın üretici, kooperatif atölyesi ile hız kazanacak
Adana'da bin 600 kadın üretici, kooperatif atölyesi ile hız kazanacak
Adana'da bin 600 kadın üretici, kooperatif atölyesi ile hız kazanacak
Adana'da bin 600 kadın üretici, kooperatif atölyesi ile hız kazanacak
Adana'da bin 600 kadın üretici, kooperatif atölyesi ile hız kazanacak

Kooperatif, Atölye, Kadın, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da bin 600 kadın üretici, kooperatif atölyesi ile hız kazanacak - Son Dakika


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