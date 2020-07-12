Adana'da bin 600 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da bin 600 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 400 bin lira olan bin 600 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Merkez Seyhan ilçesinde bir adreste sahte içki üretildiği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. İmalathaneye çevrilen eve yapılan baskında, piyasa değeri 400 bin lira olan bin 600 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.