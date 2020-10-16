Adana'da bin 600 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da bin 600 litre sahte içki ele geçirildi
16.10.2020 09:47
Adana'da bin 600 litre sahte içki ele geçirildi Adana polisi Türkiye genelinde sahte içkilerden ölümlerin artması üzerine operasyonlarını sıklaştırdı Adana polisi Türkiye genelinde sahte içkilerden ölümlerin artması üzerine sıklaştırdığı operasyonlarında bin 600 litre sahte içki ele geçirdi...
Adana'da bin 600 litre sahte içki ele geçirildi
Adana polisi Türkiye genelinde sahte içkilerden ölümlerin artması üzerine operasyonlarını sıklaştırdı
ADANA - Adana polisi Türkiye genelinde sahte içkilerden ölümlerin artması üzerine sıklaştırdığı operasyonlarında bin 600 litre sahte içki ele geçirdi
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri son günlerde sahte içkiden ölümlerin artması üzerine operasyonlarını sıklaştırdı. Polis bu kapsamda merkez Seyhan ilçesinde iki farklı adreste sahte içki olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine yapılan baskında adreslerde piyasa değeri 290 bin lira olan bin 600 litre sahte içki ve 35 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
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