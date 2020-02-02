Adana'da bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Adana'da yapılan uygulamada piyasa değeri 25 bin lira olan bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adana'da bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Adana'da yapılan uygulamada piyasa değeri 25 bin lira olan bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, İncirlik Park alanında kaçakçılığı önlemek için uygulama başlattı. Yapılan uygulama sırasında polis yolcu otobüsünden şüphelendi. Yolcu otobüsü durdurulup bagajında yapılan aramada, valizlerin içinde piyasa değeri 25 bin lira olan bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Polis olayla ilgili A.K., L.B. ve Ş.Ç.'yi gözaltına aldı.


Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:31 Kaynak: İHA
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