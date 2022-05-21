Adana'da bin 735 polisle Huzur ve Güven uygulaması - Son Dakika
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Adana'da bin 735 polisle Huzur ve Güven uygulaması

21.05.2022 00:58
Adana'da bin 735 polisle Huzur ve Güven uygulaması

Adana'da bin 735 polisle huzur ve güven uygulaması düzenlendi.

Adana'da bin 735 polisle huzur ve güven uygulaması düzenlendi. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalanırken 12 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Uygulamada bir kişinin üzerinden 3 adet sahte polis muhabiri kartı ele geçilirken şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü kent genelinde bin 735 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması düzenledi. Kenti birçok noktasında trafik ve asayiş denetimleri yapıldı. Uygulamada, 16 bin 316 kişinin GBT sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalandı. Trafik yönünden 5 bin 690 araç kontrol edildi. 2 araç trafikten men edilirken 37 araca 88 bin 797 TL para cezası uygulandı. 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde, usulsüzlük yapıldığı belirlenen 3 iş yerine tutanak tanzim edildi. Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yapan 11 kişiye 3 bin 47 TL idari para cezası uygulandı. Bir kişinin üzerinde 3 adet sahte polis muhabiri kartı ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Uygulamada araçlarda ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, 9 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 9 adet kesici delici alet ve 468 gram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. - ADANA

Adana'da bin 735 polisle Huzur ve Güven uygulaması
Adana'da bin 735 polisle Huzur ve Güven uygulaması
Adana'da bin 735 polisle Huzur ve Güven uygulaması
Adana'da bin 735 polisle Huzur ve Güven uygulaması
Adana'da bin 735 polisle Huzur ve Güven uygulaması
Adana'da bin 735 polisle Huzur ve Güven uygulaması

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ruhsatsız Silah, Polis, Silah, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da bin 735 polisle Huzur ve Güven uygulaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da bin 735 polisle Huzur ve Güven uygulaması - Son Dakika
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