Adana'da bin litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da bin litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da bin litre etil alkol ele geçirildi

6 saat önce

ADANA'da yılbaşı öncesi yapılan denetimlerde kaçak içki yapımında kullanılan bin litre etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Adana'da bin litre etil alkol ele geçirildi, System.String[]

ADANA'da yılbaşı öncesi yapılan denetimlerde kaçak içki yapımında kullanılan bin litre etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi denetim yaptı. Seyhan İlçesi Aydınlar Mahallesi'nde bir depoya baskın düzenleyen polis, üzerinde 'antifrizli cam suyu' yazan kolileri inceledi. Yapılan araştırmada, kolilerde kaçak içki yapımında kullanılan bin litre etil alkol ele geçirildi .Depoda bulunan, K.S. gözaltına alındı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eş zamanlı operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi
Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu Eminönü'nde onlarca metrelik bilet kuyruğu oluştu İstanbul'da metro raydan çıktı! Seferler durdu, duraklarda yoğunluk oluştu

Son Dakika Haberleri
18:05 Ankara 500 bin liralık kehribar taşı ve ürünü ele geçirildi - Son Dakika
18:05 Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokaklarda - Son Dakika
18:03 Osmaniye'de arazide çok sayıda ölü köpek bulundu - Son Dakika
18:00 Başkan Bozkurt inşaatı devam eden camiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı - Son Dakika
18:00 Sis bulutlarında nefes kesen yamaç paraşütü uçuşu - Son Dakika
17:00 Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu - Son Dakika
16:56 Eminönü'nde onlarca metrelik bilet kuyruğu oluştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 18:08:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da bin litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]