Adana'da bin litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da bin litre etil alkol ele geçirildi

6 saat önce

Adana'da bin litre etil alkol ele geçirildiADANA'da yılbaşı öncesi yapılan denetimlerde sahte içki yapımında kullanılan bin litre etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Adana'da bin litre etil alkol ele geçirildi

ADANA'da yılbaşı öncesi yapılan denetimlerde sahte içki yapımında kullanılan bin litre etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi denetim yaptı. Seyhan İlçesi Aydınlar Mahallesi'nde bir depoya baskın düzenleyen polis, üzerinde 'antifrizli cam suyu' yazan kolileri inceledi. Yapılan araştırmada, kolilerde sahte içki yapımında kullanılan bin litre etil alkol ele geçirildi .Depoda bulunan, K.S. gözaltına alındı.

Adana'da bin litre etil alkol ele geçirildi

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:07 Kaynak: DHA
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