Son Dakika Haberleri: Adana'da bin polis ile hava destekli asayiş uygulaması
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Adana'da bin polis ile hava destekli asayiş uygulaması

6 saat önce

ADANA'da, bin polisin katılımıyla gerçekleşen, helikopter ve drone ile havadan destek verilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı, bir ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, silahlara ait mühimmat ve 24 gram esrar ele geçirildi.

Adana'da bin polis ile hava destekli asayiş uygulaması, System.String[]

ADANA'da, bin polisin katılımıyla gerçekleşen, helikopter ve drone ile havadan destek verilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı, bir ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, silahlara ait mühimmat ve 24 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi ve çevresinde asayiş uygulaması yapıldı. Trafik, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele, Narkotik şubelerinden 1000 polisin katıldığı uygulamaya, helikopter ve drone ile havadan destek verildi. Gece saatlerine kadar süren uygulama genelinde şüphelenilen araçlar ve kişileri durdurup, arama yapan ekipler, çeşitli suçlar aranan 6 şüpheliyi yakaladı. Kontrolü yapılan 5 aracı trafikten men eden ekipler, 61 araca ise 27 bin 240 TL ceza uyguladı. Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, bir ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, silahlara ait çok sayıda mühimmat, 2 adet kesici- delici alet ve 24 gram esrar ele geçirildi.


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Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:15 Kaynak: DHA
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