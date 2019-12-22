Adana'da bin polisle 'drone'li park uygulaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da bin polisle 'drone'li park uygulaması - Son Dakika

Adana'da bin polisle 'drone'li park uygulaması

6 saat önce

Adana'da emniyet güçleri, dinlenme parklarında toplumun huzur ve güveni için asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Adana'da bin polisle 'drone'li park uygulaması, System.String[]

Adana'da emniyet güçleri, dinlenme parklarında toplumun huzur ve güveni için asayiş uygulaması gerçekleştirdi.


İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Adana şehir merkezindeki toplumun dinlenme alanları olan park ve bahçelerde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Bin polisin katıldığı uygulamada 2 bin 875 şahsa GBT sorgusu yapıldı. Sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı. - ADANA

Zafer Aktaş, Huzur, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:17 Kaynak: İHA
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