Adana'da bin polisle 'drone'li park uygulaması - Son Dakika

Adana'da bin polisle 'drone'li park uygulaması
6 saat önce
Adana'da emniyet güçleri, dinlenme parklarında toplumun huzur ve güveni için asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:17 Kaynak: İHA
Adana'da emniyet güçleri, dinlenme parklarında toplumun huzur ve güveni için asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Adana şehir merkezindeki toplumun dinlenme alanları olan park ve bahçelerde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Bin polisin katıldığı uygulamada 2 bin 875 şahsa GBT sorgusu yapıldı. Sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı. - ADANA
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