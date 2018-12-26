Adana'da Binanın Elektrik Panoları Yandı
48 dakika önce
Adana'da bir binanın elektrik panolarının bulunduğu odada çıkan yangın söndürüldü.
Adana
'da bir binanın elektrik panolarının bulunduğu odada çıkan yangın söndürüldü. Merkez Çukurova
ilçesi Bahçeşehir
Mahallesi'ndeki bir binanın zemin katında elektrik panolarının bulunduğu odada yangın çıktı.
Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekibi, yangını kısa sürede söndürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:02 Kaynak: AA
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