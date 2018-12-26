Son Dakika Haberleri: Adana'da Binanın Elektrik Panoları Yandı

Adana'da Binanın Elektrik Panoları Yandı

48 dakika önce

Adana'da bir binanın elektrik panolarının bulunduğu odada çıkan yangın söndürüldü.

Adana'da Binanın Elektrik Panoları Yandı, System.String[]
Adana'da bir binanın elektrik panolarının bulunduğu odada çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Çukurova ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'ndeki bir binanın zemin katında elektrik panolarının bulunduğu odada yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:02 Kaynak: AA

Çukurova, Merkez, Adana, Güncel
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