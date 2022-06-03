Adana'da bir adam konsomatrisle konuştuğu sırada tabancayla vuruldu! Kanlar içinde yere yığılan adam hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Adana'da bir adam konsomatrisle konuştuğu sırada tabancayla vuruldu! Kanlar içinde yere yığılan adam hastaneye kaldırıldı

03.06.2022 11:52

Adana'nın Seyhan ilçesindeki Cumali G. adlı bir vatandaş, gittiği barda konsomatrisle sohbet ettiği sırada bir şahıs tarafından vuruldu. Tabancayla peş peşe ateş edilen Cumali G., hastaneye kaldırılırken polis ekiplerinin saldırganı yakalama çalışmaları da sürüyor.

Adana'da kimliği belirsiz kişi, masada konsomatrisle sohbet eden Cumali G.'nin yanına yaklaşarak tabancayla peş peşe ateş etti. Cumali G., kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan da kaçtı.

POLİS SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cumali G., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırı anları ise barın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, saldırganı belirleyip, yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: DHA

Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da bir adam konsomatrisle konuştuğu sırada tabancayla vuruldu! Kanlar içinde yere yığılan adam hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da bir adam konsomatrisle konuştuğu sırada tabancayla vuruldu! Kanlar içinde yere yığılan adam hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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