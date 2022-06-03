Adana'da bir adam konsomatrisle konuştuğu sırada tabancayla vuruldu! Kanlar içinde yere yığılan adam hastaneye kaldırıldı

Adana'da kimliği belirsiz kişi, masada konsomatrisle sohbet eden Cumali G.'nin yanına yaklaşarak tabancayla peş peşe ateş etti. Cumali G., kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan da kaçtı.

POLİS SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cumali G., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırı anları ise barın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, saldırganı belirleyip, yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.