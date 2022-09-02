Adana'da eve giren hırsızlar, ailenin tüm birikimi olan 900 gram altın ve 100 bin lirayı çalıp kayıplara karıştı - Son Dakika
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Adana'da eve giren hırsızlar, ailenin tüm birikimi olan 900 gram altın ve 100 bin lirayı çalıp kayıplara karıştı

02.09.2022 10:01

Adana Seyhan'da bir ailenin evine giren hırsızlar, kasayı parçalayıp, içindeki 900 gram altın ve 100 bin lira çalıp kayıplara karıştı. Aile, tüm birikimi çalındığını anlayınca büyük üzüntü yaşadı.

Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Zeynep Erdoğan (40) yaklaşık 10 gün önce memleketi Mardin'e gitti. Erdoğan bu sırada evine hırsız girdiğini kasayı soyduğunu öğrenip geri döndü. Erdoğan ev geldiğinde kasanın parçalanıp içindeki bütün birikimi olan 900 gram altın ve 100 bin liranın olmadığını görünce yıkıldı.

''BUNU TANIDIK BİRİ YAPTI''

Erdoğan, haberi çocuklardan aldığını eve girip kasayı evin içinde parçalayıp soyduklarını belirterek, "Bunu dışarıdan biri yapmış olamaz. Bunu tanıdık biri yaptı. Benim bütün birikimim bu kasadaydı. Şimdi hepsi gitti. Çocuğuma araba alacaktım. Altınlar emanet altınlardı. Kaç gündür yıkıldık, bittik" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Erdoğan, polise giderek şikayetçi olduklarını da söyledi.

Eve giren hrsızlar, kasayı parçalayıp 900 gram altın, 100 bin lira çaldılar
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Kaynak: İHA

Seyhan, Mardin, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da eve giren hırsızlar, ailenin tüm birikimi olan 900 gram altın ve 100 bin lirayı çalıp kayıplara karıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da eve giren hırsızlar, ailenin tüm birikimi olan 900 gram altın ve 100 bin lirayı çalıp kayıplara karıştı - Son Dakika
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