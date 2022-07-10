Öte yandan, düşen beton parçaları, bir otomobil ile elektrikli scooterda hasara neden oldu.

Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bir apartmandan düşen beton parçaları kafede oturan 2 kişiyi yaraladı - Son Dakika

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