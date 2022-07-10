Bir apartmandan düşen beton parçaları kafede oturan 2 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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Bir apartmandan düşen beton parçaları kafede oturan 2 kişiyi yaraladı

10.07.2022 19:22

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kafede oturan 2 kişi, üstlerine apartmanın dış cephesindeki beton parçalarının düşmesiyle yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kafede oturan 2 kişi, üstlerine apartmanın dış cephesindeki beton parçalarının düşmesiyle yaralandı.

Ziyapaşa Bulvarı'nda bir kafede oturan Merve I. ve Ahmet Deniz Ö'nün üzerine kafenin bulunduğu 10 katlı apartmanın dış cephesinden kopan beton parçaları düştü.

Olayı gören çevredekiler, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, düşen beton parçaları, bir otomobil ile elektrikli scooterda hasara neden oldu.

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Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir apartmandan düşen beton parçaları kafede oturan 2 kişiyi yaraladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bir apartmandan düşen beton parçaları kafede oturan 2 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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