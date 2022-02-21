Adana'da bir apartmanın deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde 4 katlı bir apartmanın deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tavşantepe Mahallesi'ndeki bir apartmanın deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, depodaki bir eve ait eşyalar kullanılamaz hale geldi.