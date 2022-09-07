Adana'da aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

07.09.2022 05:32
Adana'da aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Adana'da bir aracın çarpması sonucu yaralanan yaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Adana'da bir aracın çarpması sonucu yaralanan yaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Seyhan ilçesi Güney Kıyıboyu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hakan Erdoğan'a plakası ve türü henüz belirlenemeyen bir araç çarptı.

Yaralanan Hakan Erdoğan, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Erdoğan'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis, kazanın ardından Mithatpaşa Mahallesi'nde ara sokaklara girerek kaçan sürücünün kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

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Kaynak: AA

Kıyıboyu Caddesi, Tragger, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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