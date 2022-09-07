Merkez Seyhan ilçesi Güney Kıyıboyu Caddesi 'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hakan Erdoğan'a plakası ve türü henüz belirlenemeyen bir araç çarptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Adana'da aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

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