Adana'da bir araçta uzun namlulu silah ve 15 tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da, jandarmanın yol denetiminde bir araçta yapılan aramada 1 uzun namlulu silah ve 15 tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıçam ilçesi Kılıçlı Mahallesi'ndeki kontrol esnasında M.A.K ve T.K'nin içinde bulunduğu araçta arama yaptı.

Ekipler, aramada 1 uzun namlulu silah, bu silaha ait 2 şarjör ve 33 fişek ile 15 ruhsatsız tabanca buldu.

Araçtaki şüpheliler gözaltına alındı.