Adana'da bir çiftten bıçakla 20 lira gasbettiği iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Çift tarafından teşhis edilen zanlılar Şahin C. (20) ve Abdullah A. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Muammer Y'nin cebindeki 20 lirayı alan şüpheliler kaçtı. Çiftin ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekibi, şüphelileri parkta kısa sürede yakaladı.

Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi 'ndeki Merkez Park'taki bankta oturan Muammer Y. (34) ve eşi Dilan Y'nin (31) yanına giden 2 şüpheli, bıçakla tehdit ederek çiftten para istedi.

Adana 'da parkta oturan bir çiftten bıçakla 20 lira gasbettiği iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 10:24

Kaynak: AA

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