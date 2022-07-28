Evinde esrar, mısır tarlasında kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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Evinde esrar, mısır tarlasında kenevir ele geçirildi

28.07.2022 11:08
Evinde esrar, mısır tarlasında kenevir ele geçirildi

Adana'da bir ev ve tarlada 15 kilo 600 gram kubar esrar maddesi ile 32 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Adana'da bir ev ve tarlada 15 kilo 600 gram kubar esrar maddesi ile 32 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Şeyhmurat Mahallesinde ikamet eden İ.T. isimli şahsın evinde ve mısır tarlasında adli makamlardan alınan karara istinaden arama yaptı. Aramada 15 kilo 600 gram kubar esrar maddesi ile mısırlar arasına ekili 32 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İ.T. gözaltına alınırken ve hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

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Kaynak: İHA

Kenevir, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evinde esrar, mısır tarlasında kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evinde esrar, mısır tarlasında kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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