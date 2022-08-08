Adana'da 1040 litre sahte içki ile 1120 litre kaçak etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 1040 litre sahte içki ile 1120 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

08.08.2022 09:49

Adana'da bir evde 1040 litre sahte içki, bir kamyonette de 1120 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Adana'da bir evde 1040 litre sahte içki, bir kamyonette de 1120 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve kaçak etil alkol bulunduğunu belirledikleri bir ikamet ve bir kamyonette arama yaptı.

Ekipler, evde 1040 litre sahte içki, araçta da 1120 litre kaçak etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 1040 litre sahte içki ile 1120 litre kaçak etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 1040 litre sahte içki ile 1120 litre kaçak etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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