Son Dakika Haberleri: Adana'da bir evde 4 bin 255 litre sahte rakı ele geçirildi
Son Dakika Güncel Adana'da bir evde 4 bin 255 litre sahte rakı ele geçirildi

Adana'da bir evde 4 bin 255 litre sahte rakı ele geçirildi

7 saat önce

Adana'da bir eve düzenlenen operasyonda 4 bin 255 litre sahte rakı ele geçirildi.

Adana'da bir evde 4 bin 255 litre sahte rakı ele geçirildi, System.String[]

Adana'da bir eve düzenlenen operasyonda 4 bin 255 litre sahte rakı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 bin 255 litre sahte rakı ele geçirdi. Bunun üzerine evdeki şüpheli V.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Meral Akşener duyurdu: İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz hayatını kaybetti Arnavutköy'de korkunç kaza! Oğlunun nikahına giden anne hayatını kaybetti Davutoğlu, yeni parti binasını mühürlenme riski nedeniyle CHP'li belediye sınırları içinde seçecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 18:12:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da bir evde 4 bin 255 litre sahte rakı ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]