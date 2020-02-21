Adana'da bir evde elektrik sobasından çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
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Adana'da bir evde elektrik sobasından çıkan yangın hasara neden oldu

12 dakika önce

Adana'da üç katlı evin birinci katında, elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangın hasara neden oldu.

Adana'da üç katlı evin birinci katında, elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde, üç katlı evin birinci katında yangın çıktığı ve mahsur kalanların olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ettikleri alevleri, üst katlara sıçramadan söndürdü. Diğer katlarda arama yapan ekipler, mahsur kalan ve yaralanan kimsenin olmadığını belirledi.

Hasar meydana gelen evde çalışma yapan itfaiye ekipleri, yangının elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıktığını tespit etti.

Adana'da bir evde elektrik sobasından çıkan yangın hasara neden oldu

İtfaiye, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:25 Kaynak: AA
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